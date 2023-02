Kommentar Die Konzerne müssen ihre Produktionsstruktur widerstandsfähiger machen – das hat seinen Preis

Die USA, China, Europa – Siemens und andere Konzerne müssen ihre Fertigungsstruktur noch besser ausbalancieren. Dabei geht es nicht mehr nur darum, den billigsten Standort zu finden.

Die Sparte Mobility will die Fertigung in den USA stark ausbauen. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Zugfertigung von Siemens in Sacramento

München In den Corona-Lockdowns konnten Händler die Nachfrage nach Sportkleidung nicht bedienen, weil Fabriken in Südvietnam stillstanden. Als die wieder liefen, mussten Autohersteller ihre Bänder anhalten, weil bei einem Zulieferer die Fertigung von Kabelbäumen in der Ukraine gestoppt wurde. Nun prüfen die Konzerne intern, welche Konsequenzen ein Ausfall von Lieferungen aus China haben könnte.

Die Lehre daraus: Die Unternehmen müssen ihre Fertigungsstruktur noch besser ausbalancieren und möglichst in jedem der großen Wirtschaftsräume mit Produktion vertreten sein. Resilienz ist nicht nur in den Lieferketten, sondern auch in der eigenen Fertigung gefragt.

Das kann die Produktion teilweise kleinteiliger und teurer machen. Doch noch höher sind die Kosten im Falle eines Totalausfalls bei einer zu starken Konzentration. Deshalb ist die China-Euphorie nicht nur bei Siemens gedämpft. Der Konzern orientiert sich gerade stärker in Richtung USA.