Kommentar Die Lebensversicherer stehen auch nach der Zinswende vor großen Problemen

Die ersehnte Zinswende ist da – und entlastet die Branche. Doch nun drohen neue Gefahren: Die hohen Inflationsraten dämpfen das Neugeschäft.

Bis die Lebensversicherer ihren Kunden wieder höhere Renditen bieten, wird es Jahre dauern. (Foto: dpa) Lebensversicherung

Jahrelang hat eine ganze Branche sie herbeigesehnt, ja beschworen: Jetzt ist sie da, die Zinswende. Und in der Tat stehen viele deutsche Lebensversicherer wegen der steigenden Kapitalmarktzinsen finanziell inzwischen besser da als in den vergangenen Jahren. Auch die Gewinnaussichten steigen. Vorbei also sind damit vorerst die Zeiten, in denen sich die Aufseher der Bafin Sorgen um mehr als ein Viertel der Gesellschaften machen mussten.



Allerdings steht die Branche gleich vor den nächsten Problemen – und auch sie haben indirekt mit der Zinswende zu tun.

Die hohen Inflationsraten, die die Notenbanken gezwungen haben, die Leitzinsen anzuhaben, lassen viele Deutsche gerade bei der Altersvorsorge zögern. In der Folge haben nahezu alle Anbieter ihre Erwartungen an das wichtige Neugeschäft reduziert. Vielerorts wäre man froh, würden die Zahlen vom vergangenen Jahr wieder erreicht.