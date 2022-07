Kommentar Europa löst massive Turbulenzen auf den Energiemärkten aus – und spielt Putin in die Hände

Die EU darf ihre Energieprobleme nicht zulasten unbeteiligter Länder im globalen Süden lösen. Sie vergrößert schon jetzt die Not von Millionen Menschen.

In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka demonstrieren Menschen gegen die mangelhafte Stromversorgung. (Foto: NurPhoto/Getty Images) Proteste gegen Stromausfälle

Während sich Europa vor Versorgungsengpässen im Winter fürchtet, hat die Energiekrise in anderen Teilen der Welt bereits mit voller Wucht zugeschlagen. In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist die Stromversorgung derzeit nicht einmal in Krankenhäusern garantiert. Junge Mütter berichten davon, wie sie sich zusammen mit ihren Neugeborenen durch heiße Sommernächte quälen, weil sich nicht einmal die Ventilatoren einschalten lassen.

Dass das Schwellenland in Südasien – ebenso wie etwa auch Pakistan – derzeit einen Stromausfall nach dem anderen erlebt, ist auch eine Folge von Europas gescheiterter Energiepolitik: In ihrem Versuch, sich in Rekordgeschwindigkeit von der gefährlichen Russland-Abhängigkeit zu lösen, löst die EU massive Turbulenzen auf den globalen Energiemärkten aus, die arme Länder mit besonders großer Härte treffen.