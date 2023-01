Kommentar IT-Fachkräftemangel: Auch die Unternehmen stehen in der Pflicht

Unternehmen müssen ein Signal an den Arbeitsmarkt senden: nicht nur wen sie suchen, sondern auch dass sie einzelne Jobbezeichnungen verstehen. So könnte endlich die Worthülse IT-Fachkräftemangel verschwinden.

Bewerber berichten von Personalern, die ihre Qualifikation gar nicht verstehen. (Foto: DigitalVision/Getty Images) IT-Fachkraft im Serverraum

Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Data-Scientist und einer Data-Analystin? Viele deutsche Unternehmen kennen ihn nicht – sollten es aber, um passendes Personal für einen zukunftsfähigen Betrieb zu finden. Während einem Data-Scientist nur das Problem bekannt ist und er es zum Beispiel mit maschinellem Lernen zu lösen versucht, liegt der Data-Analystin eine riesige Datenmenge vor, aus der sie Erkenntnisse gewinnen will.

In einer Handelsblatt-Umfrage unter den 40 Dax-Konzernen zu den Personalplänen für 2023 gaben 19 von 22 an, im Bereich IT zu suchen. Nicht alle konnten konkrete Stellenprofile nennen. Stattdessen nutzten manche Firmen schwammige Begriffe wie IT-Experte, Digitalspezialistin oder ITler. Wenn in Deutschland vom IT-Fachkräftemangel die Rede ist, werden etliche Berufe schlicht zusammengefasst. Das ist aus zwei Gründen ein Problem.