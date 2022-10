 Kommentar: Lufthansa muss sich stärker für Externe öffnen

Management und Aufsichtsrat haben den Konzern gut durch die Krise gebracht. Aber es ist gut, dass neue Köpfe in das Kontrollgremium kommen, die andere Fragen stellen.

Investoren drängen darauf, die künftige Besetzung des Aufsichtsrats möglichst schnell zu klären. (Foto: Reuters) Lufthansa-Flugzeuge am Flughafen Frankfurt

Die Situation ist alles andere als ideal. Da läuft im kommenden Jahr der Vertrag von Lufthansa-Chefkontrolleur Karl-Ludwig Kley aus, und wie es an der Spitze des Aufsichtsrats weitergeht, ist völlig unklar. Der eine Kandidat, Ex-BMW-Chef Harald Krüger, will offensichtlich nicht, der andere, der ehemalige Airbus-CEO Tom Enders, eckt bei den Arbeitnehmern an.

In seiner Not überlegt Kley, selbst noch mal weiterzumachen. Ein erfahrener Manager, der sich intensiv mit guter Unternehmensführung befasst hat, ist bereit, eine Altersgrenze zu überschreiten, die noch bis zum letzten Jahr bei Lufthansa galt. Das Ganze ist äußerst unglücklich.

Und es ist nicht das erste Mal, dass die Besetzung des Chefpostens im Aufsichtsrat für Unruhe sorgt. 2013 kündigte der frühere Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber kurz vor der entscheidenden Hauptversammlung an, auf Druck von Investoren nicht zu kandidieren. Um dann gerade noch rechtzeitig vor dem Aktionärstreffen doch noch anzutreten.