 Kommentar: Macht Habeck jetzt den Lindner?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bedient sich neuerdings an FDP-Vokabular und spielt sich als Angebotspolitiker auf. Das klingt abstrus, ist es aber überhaupt nicht.

Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck

Robert Habeck hängt wohl zu viel mit Christian Lindner ab. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts und später im Bundestag entflohen dem Wirtschaftsminister ungewohnte Worte. Vor allem dank des Marktes falle die Krise nicht so schlimm aus. Es brauche „Disziplin“. Der neue Habeck-Jargon gipfelte im Begriff „transformative Angebotspolitik“.

Und der unbedarfte Beobachter fragt sich: Was ist da los? Ist der grüne Vizekanzler vom FDP-Vize-Vize-Kanzler gedreht worden?

Nö, um in Habecks Worten zu bleiben. Dass der Grüne auf Angebotspolitik setzt, also die Verbesserung der Rahmenbedingungen, ist gar nicht so neu. Er hat es nur nie so genannt.

Die Energiewende ist, wenn sie gelingt, das wohl größte denkbare angebotspolitische Programm. Denn neben Klimaschutz soll sie niedrige Energiepreise bringen.

