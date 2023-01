Kommentar Für den talentierten Christian Lindner ist das Regieren ernüchternd

Der Bundesfinanzminister stößt an seine Grenzen. Das zeigen schlechte Umfragewerte, seine fragwürdige Finanzpolitik und falsche politische Signale des FDP-Chefs.

Manchmal hat es den Eindruck, als müsste sich Lindner immer noch an sein Amt gewöhnen. (Foto: Reuters) Christian Lindner im Bundeskabinett

Christian Lindner will mehr FDP wagen. Gefühlt im Wochenrhythmus tauscht der Bundesfinanzminister derzeit das Personal an der Spitze seines Hauses aus. Mitbringen müssen die Neuen vor allem eines: FDP-Stallgeruch. Die Personalpolitik zeigt im Kleinen, was im Großen nicht rundläuft.

Seit mehr als einem Jahr ist Lindner nun Bundesfinanzminister. Aber richtig aus den Startlöchern ist der FDP-Chef nicht gekommen. Manchmal hat es den Eindruck, als müsste sich Lindner, der nach eigenem Bekunden an der Pforte des Finanzressorts sogar Eintritt zahlen würde, um den Job machen zu dürfen, immer noch an sein Amt gewöhnen.

Dass Lindners Liberale in Umfragen in Richtung Fünfprozenthürde trudeln, liegt jedenfalls nicht nur daran, dass FDP-Anhänger kulturell und weltanschaulich mit der Ampel fremdeln. Sondern maßgeblich auch an Lindner selbst.

Trotz einer erstaunlichen politischen Beweglichkeit in der Zeitenwende und unbestreitbarer Erfolge wie etwa der größten Steuerentlastungen seit Gerhard Schröder läuft zu vieles nicht optimal.

