 Kommentar: Wasserstoff und CO2-Speicher lösen die Klima-Krise nicht

Die Idee, Erdgas mit einer klimafreundlicheren Alternative direkt zu ersetzen, ist verlockend – und wichtig für die deutsche Industrie. Aber sie greift zu kurz.

Eine Pipeline könnte künftig CO2 von deutschen Industriezentren nach Norwegen transportieren. Doch das wird im Kampf gegen den Klimawandel nicht reichen. (Foto: Reuters) Plattform für Öl, Gas und CO2-Abscheidung in Norwegen

Die Vision ist beeindruckend: Deutsche Industrieunternehmen verbrennen in der Produktion kein Gas mehr, sondern Wasserstoff. Der stammt entweder direkt aus klimafreundlichen Elektrolyseuren, oder er wurde aus Erdgas so hergestellt, dass das anfallende CO2 direkt unter der Erde eingespeichert wird. Auch die restlichen Emissionen der Konzerne gelangen nicht in die Atmosphäre. Stattdessen speichern ehemalige Öl- und Gaskonzerne sie gegen Geld unter der Erde, wo sie hoffentlich für immer aus unserer Wahrnehmung verschwinden.

Es ist ein Traum, den die Chefs von Energiemultis wie Exxon Mobil oder des norwegischen Staatskonzerns Equinor dieser Tage Industriekonzernen vermitteln wollen. Tatsächlich stehen die Chancen besser denn je: Deutschland braucht dringend Alternativen zu russischem Erdgas, und muss zugleich schnellstmöglich klimaneutral werden. Doch auch die Euphorie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Technologien – so sie denn realisiert sind – allenfalls ein Teil der Lösung sein können.