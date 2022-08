Morning Briefing Nie wieder Krieg – der vergessene Satz des Michail Gorbatschow   

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

jener Mann ist tot, der den KGB-Agenten Wladimir Putin abschaffte, ihn zehn Jahre später als Agentenführer aber wieder ermöglichte: Michail Gorbatschow. Er sorgte in den 1980er-Jahren in der Sowjetunion für „Glasnost“ und „Perestroika“, Transparenz und Transformation, kurzum für jene „winds of change“, die sich zu Orkanen auswuchsen und das kommunistische Reich verwüsteten. Den Deutschen aber brachte der Kurs des einstigen Generalsekretärs der KPdSU und des einstigen Staatspräsidenten das Geschenk der Einheit.

Der spätere Friedensnobelpreisträger Gorbatschow hatte tatsächlich die Mauer eingerissen, wozu ihn US-Präsident Ronald Reagan aufgefordert hatte, der Kalte Krieg endete, aber nicht die Geschichte. Sie kehrt zurück, weil sich Putin als Anti-Gorbatschow begreift. Der große freiheitsliebende Glasnost-Politiker verzweifelte nach seinem Rücktritt 1991 an der Kleptokratie des Boris Jelzin und der neu auftauchenden Oligarchen und schrieb Pamphlete: „Nie wieder Krieg!“ Am Dienstag ist der zeitenwendende Michail Gorbatschow in Moskau im Alter von 91 Jahren gestorben.

Wir sehen noch einmal die Bilder des „Wunders vom Kaukasus“, den deutschen Strickjackenkanzler Helmut Kohl, den Oberdiplomaten Hans-Dietrich Genscher und in der Mitte der lachende „Gorbi“, der wusste, was der Revanchist Putin nicht weiß: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

(Foto: dpa) Der russische Staatskonzern Gazprom schüttet die Hälfte seiner Gewinne als Dividende aus.

Mit Sanktionen gegen Russland war die EU nach Beginn des Ukrainekriegs früh dran. In der Bilanz des russischen Staatskonzerns Gazprom drückt sich das jedoch nicht als Malus aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben trotz der westlichen Kriegs-Sanktionen einen Rekordgewinn von umgerechnet 41,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr erwirtschaftet. Nun will Gazprom wieder Kapitalanleger überzeugen. 2021 hatte der Konzern dank kräftig gestiegener Preise für Öl und Gas einen Rekordgewinn von 2,09 Billionen Rubel (rund 27,5 Milliarden Euro).

Gazprom hat nach Sanktionen die Gaslieferungen an mehrere EU-Länder, auch an Deutschland, beschränkt oder sogar gestoppt. Von Mittwoch an wird vorerst kein Erdgas mehr durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 fließen. Zur Begründung gibt Gazprom hier technische Ursachen an. Die Bundesregierung hat dies als Vorwand für eine politisch motivierte Entscheidung bezeichnet.

Humoristisch spricht man von Inflation, wenn die Portemonnaies immer dicker und die Einkaufstüten immer leerer werden. Ökonomisch herrscht Inflation, wenn alle glauben, dass es zur Inflation kommt. Derzeit plant jedes zweite deutsche Unternehmen nach einer Umfrage des Ifo-Instituts, die Belastungen durch teure Energie wieder über höhere Preise einzufangen – was Gewerkschaften auf den Plan rufen könnte.

Energie ist eindeutig der stärkste Kostentreiber, im August hatten die Deutschen hierfür 35,6 Prozent mehr zu bezahlen. Das liegt am Ukrainekrieg und der neuen Knappheit von Öl, Gas und Kohle, aber auch am grünen Wandel der Wirtschaft.

Auch Nahrungsmittel haben mit zuletzt plus 16,6 Prozent stark angezogen. So kletterten die Erzeugerpreise für Butter um fette 75,2 Prozent (die Verbraucherpreise dagegen „nur“ um 47,9 Prozent).

Waren verteuerten sich insgesamt um 14,7 Prozent, Dienstleistungen dagegen nur um 2,2 Prozent.

So stand im August die Inflation in Deutschland bei 7,9 Prozent, kurz bevor dämpfende Maßnahmen wie der Tankrabatt oder das Neun-Euro-Ticket zum Monatsende auslaufen. Fazit: Diese Inflation werden wir ganz sicher nicht so schnell los wie eine lästige Sommergrippe oder einen aufdringlichen Prospektverteiler.

(Foto: Reuters) Bahn-Chef Richard Lutz glaubt, dass der Staatskonzern im kommenden Jahr wohl doppelt so viel für Bahn-Strom bezahlen muss wie bisher.

Gestern hatte ich eine anregende Jurysitzung in Düsseldorf zum Start-up-Wettbewerb „University Innovation Challenge“. Man musste nur erst einmal dorthin gelangen, was im Fall einer Bahnfahrt Konsequenzen hatte. In meinem Fall war das Kommunikationssystem zwischen Fahrdienstleister und Lokführer unterbrochen und konnte auch nicht neu gestartet werden. Die Wartezeit von 25 Minuten nutzte der eifrige Schaffner zum abermaligen Kontrollieren des Tickets, am Ende waren seit der Abfahrt in München 65 Minuten Verspätung aufgelaufen.

Solche Stories sind der Alltag des Bahn-Chefs Richard Lutz. Im Handelsblatt-Gespräch räumt er ein, was jeder sieht und fühlt: „Die Qualität und Zuverlässigkeit der Bahn ist zurzeit nicht akzeptabel.“ Im nächsten Jahr wird alles besser, darf man dem Dialog entnehmen, nur die Sache mit den Ticketpreisen nicht – die steigen weiter. Die Bahn muss 2023 ja auch mehr als zwei Milliarden Euro mehr für Strom zahlen.

Und dann ist da noch München 72, legendäre Olympische Spiele, die aber aufgrund eines Attentats der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ auf die israelische Mannschaft immer noch böse Erinnerungen wecken. Die Angehörigen der elf Todesopfer fühlten sich ignoriert und verdrängt. Nun zeichnet sich nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ ab, dass Deutschland insgesamt 28 Millionen Euro Entschädigung für die Morde vor 50 Jahren an die Angehörigen zahlen wird: 20 Millionen kommen vom Bund, fünf vom Land Bayern, drei von der Stadt München. Gut fünf Millionen waren zunächst geboten worden.

Die einvernehmliche Lösung ist allen wichtig, die offizielle Gedenkfeier im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck soll auch von den israelischen Hinterbliebenen aufgesucht werden. Und von Israels Präsident Isaac Herzog, der auf den Auftritt zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verzichten wollte, solange die Einigung mit den Angehörigen nicht gefunden ist. Eine angemessene finanzielle Entschädigung wäre ein Signal dafür, dass die Bundesrepublik nach 50 Jahren erstmals Verantwortung für dieses Versagen übernehme, insistiert Ankie Spitzer, Sprecherin der Hinterbliebenen und Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer.

Wie sagte es Wolf Biermann einmal: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ Ich wünsche Ihnen einen Tag mit höchsten Treuewerten.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs



