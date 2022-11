Frankreich dringt mit Blick auf Peking auf europäische Eigenständigkeit, Osteuropa auf eine enge Kooperation mit den USA. Alle fragen sich: Was will Olaf Scholz?

Der Bundeskanzler und der französische Präsident haben derzeit viele Streitpunkt. Einer der wichtigsten: die richtige China-Strategie. (Foto: dpa) Scholz zu Besuch bei Macron

Berlin, Brüssel, Paris Beim jüngsten EU-Gipfel, keine zwei Wochen liegt er zurück, mangelte es nicht an Kontroversen. Die Energiekrise und der Kampf um einen Gaspreisdeckel beschäftigten die Staats- und Regierungschefs bis tief in die Nacht. Als sie am nächsten Morgen wieder zusammentrafen, tischte Ratspräsident Charles Michel gleich das nächste Streitthema auf: die Chinapolitik.

In den Tagen zuvor hatte es einigen Unmut über die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegeben, mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking zu reisen und das Angebot des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen gemeinsamen Chinabesuch auszuschlagen. Doch auf dem Brüsseler Gipfel waren die EU-Spitzen bemüht, die Gemeinsamkeiten zu betonen.

