Außenwirtschaft Neue Regeln für Investitionsgarantien verunsichern deutsche Wirtschaft

Die Bundesregierung will die Konzentration deutscher Unternehmen auf den chinesischen Markt reduzieren. Doch die Neugestaltung staatlicher Absicherungen stößt auf Kritik.

Robert Habeck: Der Bundeswirtschaftsminister will die Regeln für Investitionsgarantien überarbeiten. (Foto: dpa) Bundestag

Berlin In der deutschen Wirtschaft herrscht noch Unsicherheit, was die neuen Regeln der Bundesregierung für Investitionsgarantien am Ende für einen Effekt haben werden. Wie es am Donnerstag aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums hieß, hat sich die Regierung offenbar darauf geeinigt, die milliardenschweren staatlichen Investitionsgarantien für die deutsche Wirtschaft einzugrenzen. Die Maßnahme zielt darauf ab, deutsche Unternehmen zu mehr Investitionen in anderen Regionen der Welt zu motivieren, damit diese so ihre zuweilen starke Konzentration auf den chinesischen Markt relativieren.

Es sei im Moment noch nicht möglich, eine Einschätzung über mögliche Wirkungen zu treffen, hieß es vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) auf Nachfrage. Der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Volker Treier äußerte Verständnis für „nachvollziehbare politische Maßnahmen, die auf die wirtschaftlichen Sicherheitsinteressen Deutschlands abzielen“.