Bundeshaushalt 2023 Trotz veränderter Bedrohungslage gibt die Ampel weniger Geld für innere Sicherheit

Der Etat des Bundesinnenministeriums soll schrumpfen. Dabei sind die Herausforderungen angesichts der aktuellen Bedrohungslage gestiegen. Die Union sieht dringenden Nachbesserungsbedarf.

Bundesinnenministerin muss mit deutlich weniger Geld auskommen. Ihr Etat für das kommende Jahr schrumpft um etwa 13 Prozent. (Foto: dpa) Nancy Faeser

Berlin Seit Beginn des Ukrainekriegs ist die Verwundbarkeit der kritischen Infrastruktur (Kritis) in Deutschland in den Vordergrund gerückt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will nun deren Schutz verstärken. Die Union hat jedoch angesichts der Kürzungen im Etat der Ministerin Zweifel, ob das auch gelingt.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Alexander Throm (CDU), sagte dem Handelsblatt: „Aufgrund der veränderten Bedrohungslage seit Beginn des Ukrainekrieges ist es dringend geboten, dass sich die Bundesregierung nun endlich auch stärker dem Schutz von kritischen Infrastrukturen widmet.“ Allerdings passt die Ankündigung von Innenministerin Faeser für ein Kritis-Dachgesetz nicht zu den im Bundeshaushalt geplanten „erheblichen“ Einsparungen im Bereich der inneren Sicherheit.