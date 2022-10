Cybersicherheit Grüne sehen massive Defizite beim Schutz kritischer Infrastrukturen

Wie ist es um den Schutz von kritischen Infrastrukturen bestellt? Nicht besonders gut, meinen die Grünen. Deutliche Kritik üben sie an der Cybersicherheitsagenda der Innenministerin.

Stromnetze sind schwer gegen Sabotageakte zu schützen. (Foto: dpa) Strommasten

Berlin Die Grünen sehen vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs massive Defizite beim Schutz kritischer Infrastrukturen (Kritis) in Deutschland. „Zentrale Risiken wurden viel zu lange sträflich vernachlässigt und sicherheitspolitisch falsche Prioritäten gesetzt“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands für den Parteitag in Bonn. Die jüngsten Attacken zeigten, dass es um den Schutz von kritischen Infrastrukturen „noch immer nicht besonders gut bestellt ist“.

So seien bereits im Frühjahr „ungewöhnlich viele Angriffe“ auf die IT-Systeme von Unternehmen aus der Windkraftbranche verzeichnet worden. Ende September seien dann mit „gewaltigen Sprengstoffanschlägen“ die Gas-Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der See vor Bornholm massiv beschädigt worden. Anfang Oktober schließlich sei mit „zwei synchronisierten und professionellen Anschlägen“ auf Kommunikationskabel der Deutschen Bahn der Zugverkehr in Norddeutschland zeitweise großflächig lahmgelegt worden.