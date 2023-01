Bundeswehr Boris Pistorius hat direkt ein doppeltes Panzer-Problem

Die Union will endlich Klarheit, ob und wann die Regierung Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Und die Ampelfraktionen ist noch nicht vom Puma überzeugt.

Beide Panzer können dem neuen Verteidigungsminister noch Probleme bereiten – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. (Foto: imago images/Björn Trotzki) Kampfpanzer Leopard 2 (vorn), Schützenpanzer Puma (hinten links)

Berlin Der designierte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat von seiner Vorgängerin Christine Lambrecht ein doppeltes Panzerproblem geerbt. Sollte Bundeskanzler Olaf Scholz sich doch dazu durchringen, der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen, dürften diese zeitnah mindestens ebenso schwer aufzutreiben sein wie die schon zur Lieferung vorgesehenen Marder-Schützenpanzer. Und die Regierungsfraktionen stellen weiter die Zukunft des modernen Schützenpanzers Puma bei der Bundeswehr infrage.

Wenn Pistorius am Donnerstag kurz nach der Vereidigung im Bundestag seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin trifft, dürften Panzerlieferungen an die Ukraine das Hauptthema sein. Großbritannien will Challenger-Panzer zur Verfügung stellen, Polen Leopard 2.

An Pistorius Teilnahme beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Ramstein ist deshalb die Erwartung der Alliierten geknüpft, dass die Bundesregierung zumindest Polen die Weitergabe der in Deutschland produzierten Waffensysteme erlaubt. Sowohl zu der Exportgenehmigung als auch zur Frage eigener Panzerlieferungen an die Ukraine hält sich Scholz bislang bedeckt.