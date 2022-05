Bundeswehr „Helikopter-Mutter“ – Kritik an Lambrechts Reise mit dem Sohn

Die Verteidigungsministerin lässt ihren Sohn in einem Regierungshubschrauber mitfliegen. Die Opposition spricht von „maximaler Ungeschicklichkeit“.

(Foto: dpa) SPD-Politikerin Christine Lambrecht

Berlin Es ist Krieg in der Ukraine, Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein und nur etwa 14 Grad auf der Urlauberinsel Sylt: In einem Regierungshubschrauber brechen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr 21-Jähriger Sohn am 13. April vom Dienstsitz in Berlin aus nach Norddeutschland auf, um in Stadum dem Bataillon Elektronische Kampfführung 911 – Experten für die elektronische Aufklärung möglicher Gegner – einen Truppenbesuch abzustatten.

Am nächsten Tag und nach einer Hotelübernachtung geht es mit Auto und Personenschützern des Bundeskriminalamtes auf die nahe Insel Sylt. Als die Details der Reise durch einen Bericht des „Business Insider“ bekannt werden, hagelt es Kritik. Es sind nicht nur die hämischen Kommentare im Internet, die sich am Dienstag m den Begriff „Helikopter-Mutter“ drehen, der eigentlich einen übergriffig-wohlmeinenden Kontrollzwang in der Erziehung beschreibt.