Eigenheimförderung Warum der Traum von den eigenen vier Wänden kaum noch zu verwirklichen ist

Düsseldorf In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP versprochen: „Wir wollen mehr Menschen in Deutschland ermöglichen, im selbst genutzten Eigentum zu wohnen.“

Große Schritte in diese Richtung hat die Ampel bislang allerdings noch nicht unternommen. Ganz im Gegenteil: Durch das Chaos rund um die Energieeffizienz-Förderung der staatlichen KfW-Bank wurden viele Bauvorhaben zurückgestellt – auch von Familien. Zuletzt hatte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) den Bau von neuen Einfamilienhäusern als ökonomisch und ökologisch unsinnig bezeichnet.

Auch an diesem Donnerstag beim Tag der Bauindustrie verlor Geywitz kaum ein Wort darüber, wie der Erwerb eines Eigenheims künftig gefördert werden könnte.

Sie versprach, eine „Nachfolge“ für das Baukindergeld zu schaffen, als „Zuschuss für Menschen, die selber bauen wollen“. Zudem führe Finanzminister Christian Lindner (FDP) gerade Verhandlungen mit den Ländern zur Zukunft der Grunderwerbsteuer.

Der Haushalt für 2022 zeigt: Über ein KfW-Programm sollen sechs Millionen Euro zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, damit auch junge Familien mit durchschnittlichem Einkommen Wohneigentum erwerben können.

Geywitz sagte: „Ich weiß, dass die Rahmenbedingungen schwierig sind.“ Damit liegt sie richtig. Und das hängt nicht nur mit den Folgen der Coronakrise und des Ukrainekriegs zusammen:

Explodierende Baukosten: Bauen wird immer teurer. So gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg der Baupreise von sechs Prozent – laut Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) der stärkste Anstieg in mehr als 20 Jahren. Und der Trend zeigt weiter nach oben. Das hat mit Lieferkapazitäten der Hersteller, unterbrochenen Lieferketten und steigenden Energiekosten zu tun, liegt aber auch an den stark gestiegenen Materialpreisen. Nach Daten des Statistischen Bundesamts stiegen zuletzt allein die Preise für Konstruktionsvollholz um gut 77 Prozent, für Dachlatten um 65 Prozent und für Betonstahlprodukte um fast 53 Prozent.

Tatsächlich träumen viele von den eigenen vier Wänden. Laut einer aktuellen Interhyp-Wohntraumstudie wünschten sich im vergangenen Jahr rund 72 Prozent der Mieterinnen und Mieter in Deutschland eine eigene Immobilie. Vor allem für junge Leute ist das eigene Zuhause ein Lebenstraum.

Bislang ist Deutschland bei der Wohneigentumsquote im EU-Vergleich das Schlusslicht: Derzeit leben laut Statistischem Bundesamt nur etwa 42,1 Prozent der deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden.

Vorstoß der Union

Die Union prescht nun vor. Der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), kritisiert: „In der Politik der Ampel klafft hier eine große Leerstelle“. Von den „hehren Zielen und wohlklingenden Versprechen“ für mehr Eigentumsbildung im Koalitionsvertrag bleibe in der Realität nichts übrig. Im Haushalt sei keine einzige eigene Initiative für mehr Eigentumsbildung vorgesehen.

In einem Antrag, über den der Bundestag am Freitag erstmals debattiert, fordert die Unionsfraktion die Bundesregierung nun zu konkreten Schritten auf:

So soll die Bundesregierung den Ländern ermöglichen, beim Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen und 150.000 Euro pro Kind einzuführen.

Luczak geht davon aus, dass eine vierköpfige Familie dann gar keine Grunderwerbsteuer mehr zahlen müsste. Dass die Länder tatsächlich solche Möglichkeiten für Freibeträge einräumen, hält er für realistisch, eine Kompensation für unnötig. „In den Länderhaushalten besteht Spielraum“, erklärte der CDU-Politiker. Zuletzt habe der Bund viele Finanzierungsaufgaben der Länder übernommen.

Außerdem soll die Bundesregierung nach dem Willen der Unionsfraktion den erstmaligen Erwerb selbst genutzter Immobilien fördern, vor allem für Familien mit geringen und mittleren Einkommen.

In dem Antrag heißt es: „Hierzu sollen das KfW-Wohneigentumsprogramm ausgeweitet und staatlich abgesicherte Mietkaufmodelle entwickelt werden, die Kriterien wie die Anzahl der Kinder, Einkommensverhältnisse sowie Gestaltungsmerkmale wie flexible Grundrisse und Quadratmeterverbrauch pro Kopf berücksichtigen.“

Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sinkt deutlich

Weiter fordert die Union von der Regierung, den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum in bestehenden Gebäuden mit dem Programm „Jung kauft Alt“ zu fördern sowie gemeinsam mit den Kommunen eine Initiative zur Baulandgewinnung zu entwickeln, um dem Mangel an Bauland entgegenzuwirken.

In dem Unionsantrag heißt es: „Millionen von Menschen in Deutschland träumen von den eigenen vier Wänden. Das Eigenheim im Grünen oder die Eigentumswohnung in der Stadt sind Ausdruck von Selbstverwirklichung und gelebter Freiheit.“

Eigentumserwerb diene außerdem der Altersvorsorge und schütze vor Inflation. „Eigentumsbildung muss daher auch für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen und insbesondere Familien möglich sein“, heißt es weiter.

Dass es den Menschen allerdings immer schwerer fällt, Wohneigentum zu kaufen, zeigt sich jetzt schon: So ging in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser deutlich um 26,2 Prozent auf 20.778 zurück.

Staatliche Immobilienholding: Bima wechselt absehbar nicht zu Bauministerin Geywitz.