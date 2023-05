Die FDP wittert im Dauerstreit mit den Grünen die Chance, liberale Positionen in der Klimapolitik durchzusetzen. Der Koalitionspartner hält dagegen.

Der Bundesverkehrsminister betankt ein Auto vor der Großversuchsanlage für E-Fuel der TU Bergakademie Freiberg mit synthetischem Kraftstoff. (Foto: dpa) Volker Wissing

Berlin Der Streit in der Ampelkoalition über das Gebäudeenergiegesetz entwickelt sich zur Grundsatzdebatte über den richtigen Weg in der Klimapolitik. Dabei blockieren sich SPD, Grüne und FDP nicht nur bei dem Vorhaben, dass ab dem kommenden Jahr vornehmlich Wärmepumpen in Häuser eingebaut werden dürfen.

Auch das Klimaschutzgesetz, mit dem die Regierung ihre Klimaziele einhalten will, hängt in der Schwebe und dürfte vor der parlamentarischen Sommerpause kaum mehr beschlossen werden.

Anstatt das Gesetz wie im Koalitionsausschuss Ende März verabredet anzupassen, fordert der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, „den CO2-Ausstoß bereits ab 2024 zu deckeln, indem wir einen echten Emissionshandel in Deutschland einführen“.

Ein perspektivisch steigender CO2-Preis im Emissionshandel sei der beste Anreiz für die Menschen, auf klimafreundliche Alternativen beim Heizen und Autofahren umzusteigen, sagte er dem Handelsblatt.

