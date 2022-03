 IW-Analyse: Diese Steuererhöhungen drohen Bürgern durch die kalte Progression

Mit der hohen Inflation kehrt auch die kalte Progression mit voller Wucht zurück. Die drohenden Belastungen für Steuerzahler sind hoch, ein Ausgleich für den Fiskus teuer.

Die hohe Inflation mindert die Kaufkraft vieler Bürger. (Foto: dpa) Kundin in einem bayerischen Supermarkt

Berlin Es war keine schöne Nachricht für Christian Lindner zu Jahresbeginn. Ausgerechnet unter dem liberalen Bundesfinanzminister stieg die Steuerbelastung leicht.

Weil die Vorgängerregierung die Inflation unterschätzt und die Ampelregierung dies nicht korrigiert hatte, mussten viele Steuerzahler durch das unglückliche Zusammenwirken von Inflation und Steuertarifen etwas mehr an den Fiskus abstottern. Als das Handelsblatt einen entsprechenden Bericht veröffentlichte, herrschte im Bundesfinanzministerium Katerstimmung.

Doch gemessen daran, was in diesem und im nächsten Jahr auf Lindner zukommen könnte, mutet die Steuererhöhung von knapp unter einer Milliarde Euro zu Jahresbeginn geradezu winzig an. Weil die Inflation immer neue Höchststände erklimmt, werden die sogenannten schleichenden Steuererhöhungen noch viel mehr zuschlagen und den Bundesfinanzminister in ein Dilemma stürzen: Entweder nimmt er selbst hohe Mindereinnahmen in Kauf oder starke Belastungen für die Bürger. Das zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Sie liegen dem Handelsblatt vor.

