Klimaneutralität Konzerne fordern höheres Tempo auf dem Weg in die Wasserstoff-Wirtschaft

Unternehmen wie Siemens Energy, Thyssen-Krupp und SAP senden ein Signal an den G7-Gipfel. Sie wollen eine pragmatischere und schnellere Förderung beim Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette.

Die Industrie braucht grünen Wasserstoff, um klimaneutral produzieren zu können. (Foto: Bloomberg) Produktionsstätte für grünen Wasserstoff im spanischen Puertollano

Berlin Eine Gruppe deutscher Konzerne macht sich gemeinsam mit dem australischen Wasserstoffpionier Fortescue Future Industries (FFI) dafür stark, beim Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette deutlich schneller voranzugehen. Die Gruppe, die sich selbst als „Green Hydrogen Crisis Taskforce“ (GHCT) bezeichnet, fordert von der Politik effizientere Anschubfinanzierungen und die Schaffung grenzüberschreitender Standards.

Die GHCT hat ihre Vorstellungen in einem 15 Seiten umfassenden Weißbuch zusammengefasst, das dem Handelsblatt vorliegt. Die Gruppe versteht ihre Empfehlungen ausdrücklich als Botschaft an den G7-Gipfel, der am Sonntag in Elmau beginnt. Das Thema Wasserstoff steht ohnehin auf dem Programm des Spitzentreffens der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer.