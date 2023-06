Klinikreform Länder stellen sich gegen Lauterbach

Vor dem Treffen mit dem Gesundheitsminister stellen sich die Länder mit weitreichenden Forderungen gegen dessen Pläne – und machen eine frühzeitige Einigung unwahrscheinlich.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach ringt immer noch um die Krankenhausreform. (Foto: dpa) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

Berlin Eigentlich sollte es am morgigen Donnerstag endlich zu einer Einigung bei der Klinikreform kommen. Darauf hofft zumindest Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der seit Monaten mit den Ländern über das Vorhaben verhandelt.

Bei dem anstehenden Treffen werde man wahrscheinlich Eckpunkte beschließen, sagte der SPD-Politiker vergangene Woche. Danach sieht es allerdings derzeit nicht aus. Bereits Anfang des Monats endeten die Verhandlungen ergebnislos.

Nun schickten die Bundesländer am Mittwoch einen vierseitiger Forderungskatalog an Lauterbach. Er liegt dem Handelsblatt vor. In zentralen Punkten stellen sich die Länder darin gegen das Vorhaben von Lauterbach.

Die Länder fordern unter anderem ein Gesetz „zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser und zur Vermeidung eines kalten Strukturwandels in den Jahren 2024 und 2025.“