Pandemie Vierte Impfung im Herbst: Wie Lauterbach für neue Corona-Wellen vorsorgen will

Der Gesundheitsminister plant die nächste Impfkampagne. Versäumnisse des vergangenen Jahres sollen sich nicht wiederholen.

Seit Mitte Februar rät die Stiko Menschen ab 70, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren zu einer zweiten Boosterimpfung. (Foto: dpa) Vierte Coronaimpfung

Berlin Während Impfzentren leer bleiben oder sogar schließen, plant Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits die nächste Impfkampagne. Am Donnerstag kündigte etwa Berlin an, seine Impfzentren in Tegel und der Messe nur noch bis Ende Juni betreiben zu wollen. Beinahe zur gleichen Zeit kamen im Roten Rathaus der Hauptstadt die Gesundheitsminister der G7-Staaten zusammen, um einen globalen Pandemiepakt zu schmieden.

„Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden“, sagte Lauterbach. Dies zeige ein Blick in derzeit stark betroffene Länder wie China und Nordkorea. Und auch in Deutschland würden immer noch täglich 130 bis 150 Menschen wegen der Pandemie sterben. Es gehe um die Ausbildung von Spezialisten, um Systeme, Infektionswellen rasch auf ihre Gefährlichkeit hin zu beurteilen und internationale Fachleute zusammenzubringen, erklärte der SPD-Politiker. Darüber hinaus gehe es auch um Impfstoffentwicklung und -bevorratung. Ziel sei es, effektiver und schneller auf Infektionsausbrüche zu reagieren.