Sonntagsfrage SPD klettert in der Wählergunst wieder über 20 Prozent

Erstmal seit Juli kommt die SPD auf über 20 Prozent. Dennoch bleibt sie momentan nur drittstärkste Kraft. Der nächste Stimmungstest folgt im Oktober.

Die SPD ringt um Wählerstimmen. Am 9. Oktober steht die Landtagswahl in Niedersachsen an. (Foto: dpa) SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil

Berlin Die Sozialdemokraten können laut dem Meinungstrend des Instituts Insa für die Zeitung „Bild am Sonntag“ in der Wählergunst wieder leicht zulegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD erstmals seit Anfang Juli wieder auf 20 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, berichtet das Blatt aus der Umfrage.

Die Grünen bleiben demnach weiterhin stabil bei 21 Prozent und die CDU/CSU mit 28 Prozent stärkste Kraft. Für die FDP würden sich unverändert 8 Prozent der Wähler entscheiden, für die AfD 12 Prozent.

Die Linke bleibt bei 5 Prozent, die sonstigen Parteien könnten 6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Der nächste Stimmungstest für die gesamte Bundesrepublik findet am 9. Oktober mit der Landtagswahl in Niedersachsen statt. Es ist die letzte Landtagswahl im laufenden Jahr.

In Umfragen führte die SPD um Ministerpräsident Stephan Weil deutlich vor der CDU und den Grünen. Doch der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hinterlässt seine Spuren auch in Niedersachsen. Es ist schwer zu sagen, welchen Einfluss die Sorge wegen der Inflation und Gaskrise auf die Wahl haben wird“, betont der Chef des Meinungsforschungsinstitut Forsa, Manfred Güllner.

Bei der letzten Umfrage in Niedersachsen stand die SPD Anfang Juli immerhin noch bei 30 Prozent. Doch der Vorsprung zu der mitregierenden CDU ist in den vergangenen Monaten kontinuierlich geschrumpft.

Sollte die SPD den Ministerpräsidentenposten in Hannover verlieren, dürfte dies erheblich Schockwellen nach Berlin auslösen. Immerhin regiert Weil seit acht Jahren in Hannover und ist nach Angaben von Philipp Koker von der Universität Hannover Zugpferd für seine Partei.

