Tarifverhandlungen Tarif-Abschluss steht: Chemie-Beschäftigte erhalten mehr Gehalt und eine Sonderzahlung

Rund 580.000 Beschäftigte in der chemisch-pharmazeutischen Industrie bekommen einen Ausgleich für die hohe Inflation. Löhne und Gehälter steigen in zwei Stufen.

Die rund 580.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie erhalten mehr Geld. (Foto: imago/blickwinkel) Bayer-Werk in Leverkusen

Berlin In den Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist in der dritten Runde ein Durchbruch gelungen. Die Löhne und Gehälter steigen in zwei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent. Ab Januar 2023 werden sie zunächst um 3,25 angehoben, ein Jahr später folgt eine zweite Erhöhung in gleicher Höhe.

Außerdem zahlen die Unternehmen jene 3000 Euro Inflationsgeld, die die Bundesregierung von Steuern und Abgaben befreien will. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen von je 1500 Euro spätestens im Januar 2023 und im Januar 2024. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 20 Monaten bis Ende Juni 2024.

Der Verhandlungsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC), Hans Oberschulte, sprach von einem „krisengerechten Abschluss“. Er biete die notwendige Flexibilität für Unternehmen, „die jetzt oder in Zukunft in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind“. So können beide Stufen der Entgelterhöhung aus wirtschaftlichen Gründen jeweils um bis zu drei Monate verschoben werden.