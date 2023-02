Ukraine-Krieg So groß ist die Cyberbedrohung aus Russland für Deutschland

Mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Cyberbedrohung eine „andere Dimension“ erhalten, sagt Innenministerin Faeser. Der Schutz vor Attacken soll nun massiv ausgebaut werden.

Mit dem Ukrainekrieg hat die Cybergefahr deutlich zugenommen. (Foto: dpa) Hacker

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor weiterhin großen Cyberbedrohungen durch Russland. Der Krieg bedeute auch „für die innere Sicherheit eine Zeitenwende“, sagte Faeser dem Handelsblatt.

„Mit der russischen Aggression hat die Bedrohungslage durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe eine andere Dimension erhalten.“ Insgesamt, so Faeser, habe sich die Cybersicherheitslage im vergangenen Jahr „weiter verschärft“.

Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Russland führt den Krieg in der Ukraine nicht nur mit Panzern, Bomben und Drohnen, es setzt auch offensive Cyberwaffen ein. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden betreffen die Attacken aus dem Netz fast alle Lebensbereiche.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnte in seinem jüngsten Lagebericht Ende Oktober: Die ohnehin „angespannte Lage“ habe sich zuletzt zugespitzt. „Die Bedrohung im Cyber-Raum ist damit so hoch wie nie.“