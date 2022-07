Gasversorgung Ersatz für russische Gaslieferungen: Das erdgasreiche Kanada springt Europa bei

Kanada hat Erdgasressourcen, aber es fehlt an Terminals für den Export. Doch nun könnte an der Atlantikküste die Infrastruktur dafür entstehen.

Kanada könnte Europa künftig in großen Mengen Flüssiggas liefern. (Foto: AP) Transport von flüssigem Erdgas

Ottawa Für Robert Habeck ist klar: Deutschland muss unabhängig von russischem Gas werden. Bei seiner weltweiten Suche nach neuen Energiequellen steht mittlerweile auch das „befreundete Kanada“ auf der Prioritätenliste des Bundeswirtschaftsministers, wie er kürzlich nach einem Treffen mit dem kanadischen Wirtschafts- und Innovationsminister François-Philippe Champagne konstatierte. Ein zentraler Punkt sei die Versorgung Deutschlands mit verflüssigtem Erdgas (LNG).

Die Botschaft ist angekommen, wie der kanadische Erdgasverband bestätigt. Man stehe mit den europäischen Botschaften in regem Austausch. Es gehe darum, Europa aus dem Energiedilemma zu helfen, heißt es. Konkreter wurde jetzt das kanadische Energieunternehmen Pieridae Energy Ltd. mit Hauptsitz in Calgary. Der Konzern erwägt, Pläne für den Bau eines LNG-Terminals an der Atlantikküste für Exporte nach Deutschland wieder aufleben zu lassen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen