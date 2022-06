Allianz für Transformation Netzwerke, politischer Wille und viel Geld: So sollen deutsche Unternehmen den Wandel schaffen

Durch Klimawende und Digitalisierung sind Millionen Jobs gefährdet. Nun arbeiten Politik, Sozialpartner und Wissenschaftler daran, den Wandel zu gestalten. Die Frage ist nur, wie?

Auch auf der weltgrößten Industrieschau war die Frage, wie Unternehmen den Wandel in die digitale Zukunft gestalten können, ein großes Thema. (Foto: dpa) Hannover Messe 2022

Berlin Als das Pharmaunternehmen Roche 2020 am oberbayerischen Standort Penzberg eine neue Produktionsstraße aufbaute, geriet ganz in der Nähe ein anderes, branchenfremdes Unternehmen in eine Schieflage. Kurzerhand wurden Schlosserinnen, Metallbauer oder Mechatroniker zwölf Monate lang mit dem nötigen Pharma-Know-how ausgestattet, um dann bei Roche als Chemikantin oder Chemielaborant anzufangen.

Projekte wie diese dürften Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefallen. Die großen Veränderungen, vor denen die deutsche Wirtschaft stehe, ließen sich nur schultern, „wenn wir uns unterhaken“, sagte Scholz am Dienstag zum Auftakt der neuen Allianz für Transformation. Dabei meinte er Unternehmen und Gewerkschaften, die in Deutschland auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit zurückblicken können.