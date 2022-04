Ankara und Washington Der Ukraine-Krieg sorgt für eine Zweckliebe zwischen der Türkei und dem Westen

Der Krieg bringt die Türkei und die USA wieder enger zusammen. Doch zu westlichen Werten kehrt die Türkei damit nicht zurück – es drohen sogar neue Auseinandersetzungen.

Schon als US-Vizepräsident traf Biden bereits vor fast fünf Jahren auf den türkischen Staatschef – und schon damals waren die Mienen nicht freundlich. (Foto: AP) Joe Biden und Recep Tayyip Erdogan

Ankara Es ist nicht lange her, da machten Joe Biden und Recep Tayyip Erdogan keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. Im Jahr 2020 erklärte US-Präsident Biden offen, er wolle nun aktiv die türkische Opposition unterstützen. Der türkische Staatschef machte daraufhin seinen US-amerikanischen Amtskollegen für die Unterstützung kurdischer Rebellen in Syrien verantwortlich, die dort gegen türkische Soldaten kämpften. Biden wollte Erdogan zuletzt auch nicht mehr bilateral treffen, zu seinem Demokratiegipfel im Januar war Erdogan nicht geladen.

Doch der Ukrainekrieg bringt beide Seiten jetzt wieder vorsichtig zusammen. Beim Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel in dieser Woche war der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu gefragter Gesprächspartner. US-Außenminister Blinken lud ihn für den 18. Mai nach Washington ein. Und beim sensiblen Thema der Rüstungsgeschäfte kündigt sich plötzlich eine Einigung an.

