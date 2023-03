Als erster ehemaliger US-Präsident der Geschichte wird Donald Trump angeklagt. Grund dafür ist die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Wer ist die Frau?

Die ehemalige Pornodarstellerin bekam offenbar Schweigegeld aus dem Team von Donald Trump. (Foto: imago/UPI Photo) Stormy Daniels

Berlin Es geht um Geld, Sex und Politik: Als erster ehemaliger US-Präsident der Geschichte wird Donald Trump angeklagt. Vor knapp 17 Jahren soll der Republikaner eine Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels gehabt haben – nun wird ihm das möglicherweise zum Verhängnis.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan verkündete am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Anklage gegen den Republikaner, der sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur bewirbt. Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss; US-Medien zufolge soll es sich aber um mehr als 30 Anklagepunkte handeln.

Die zentrale Frage ist, ob der abgewählte Präsident mit Schweigegeldzahlungen an Daniels gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Schweigegeld ist in den USA nicht illegal, aber die Anklage könnte die 130.000 Dollar für Daniels als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende darstellen.

