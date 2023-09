Aufenthaltsgenehmigungen Indonesien will mit „goldenen Visa“ Investoren anlocken

Unternehmer und Privatpersonen können zukünftig für Firmengründungen oder den Erwerb von Staatsanleihen ein Fünf-Jahres-Visum erhalten. Das Vorgehen ist umstritten.

Kritikern zufolge sind Aufenthaltsgenehmigungen oder im Fall sogenannter goldener Pässe auch Staatsbürgerschaften damit käuflich. (Foto: Moment/Getty Images) Skyline of Jakarta

Jakarta Indonesien startet die in anderen Ländern bereits praktizierte, aber umstrittene Vergabe sogenannter goldener Visa. Der südostasiatische Inselstaat stellte am Sonntag ein Programm für langjährige Aufenthaltsgenehmigungen vor, die es im Gegenzug für Großinvestitionen geben soll. So könnten Unternehmer, die in Indonesien eine Firma im Wert von 2,5 Millionen Dollar gründeten ein , Fünf-Jahres-Visum bekommen, teilte das Justiz- und Menschenrechtsministerium mit.

Privatpersonen könnten für ein Visum auch indonesische Staatsanleihen kaufen. Dafür müssen sie zwischen 350.000 und 700.000 Dollar auf den Tisch legen, wie das Ministerium weiter mitteilt. Bei Ankunft in Indonesien sei es nicht mehr notwendig, Genehmigungen zu beantragen.

Indonesien, zu dem auch die Ferien-Insel Bali gehört, folgt mit der Initiative anderen Ländern wie den USA und Neuseeland. Ziel solcher Maßnahmen ist, Kapital und Unternehmer ins Land zu holen. Doch das Vorgehen ist umstritten. Kritikern zufolge sind Aufenthaltsgenehmigungen oder im Fall sogenannter goldener Pässe auch Staatsbürgerschaften damit käuflich.

Vor diesem Hintergrund macht sich auch das EU-Parlament für strenge Regeln bei goldenen Visa stark, um Geldwäsche und Korruption zu bekämpfen. Die EU-Kommission verklagte Mitgliedsstaat Malta für die Vergabe goldener Pässe. Die Unionsbürgerschaft dürfe nicht käuflich sein, hieß es zur Begründung. Mehr: Warum viele Chinesen griechische Immobilien kaufen