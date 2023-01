Schlechte Wirtschaftszahlen, Coronachaos – inmitten einer schwierigen Zeit für China will die Bundesregierung ihre Beziehungen zu Peking neu definieren. Die wichtigsten Punkte.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sowohl bei der Nationalen Sicherheitsstrategie als auch bei der Chinastrategie die Federführung. (Foto: dpa) Chefin des Auswärtigen Amtes

Berlin Aus China kommen derzeit fast täglich schlechte Nachrichten: Nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik Anfang Dezember steigen die Coronazahlen immer weiter – die Krankenhäuser sind überfüllt, viele Menschen sterben.

Erste Länder wie Frankreich, Spanien und Italien verlangen von Einreisenden aus China neuerdings Coronatests – aus Angst, dass sie eine neue, gefährlichere Variante einschleppen könnten. Am Mittwoch ist dazu auf EU-Ebene ein Treffen angesetzt.

Hinzu kommen Sorgen über die chinesische Wirtschaft: Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins „Caixin“ lag im Dezember im fünften Monat in Folge unter der 50-Punkte-Marke, was ein Schrumpfen des Sektors anzeigt.

