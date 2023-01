Brasilien Links-Politiker Lula als brasilianischer Präsident vereidigt

Luiz Inácio Lula da Silva übernimmt zum dritten Mal das höchste politische Amt Brasiliens. Die Sicherheitslage ist angespannt. Vorgänger Bolsonaro ist in die USA geflogen.

Vor seiner Amtseinführung war Lula mit seiner Ehefrau Janja sowie dem neuen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin und dessen Frau in einem offenen Rolls Royce durch die Hauptstadt Brasília gefahren. (Foto: AP) Luiz Inácio Lula da Silva

Sao Paulo Luiz Inácio Lula da Silva ist als neuer Präsident Brasiliens vereidigt worden. Der 77-Jährige legte am Sonntag im Kongress seinen Amtseid ab. Zuvor war er mit seiner Ehefrau Janja sowie dem neuen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin und dessen Frau in einem offenen Rolls Royce durch die Hauptstadt Brasília gefahren. Tausende Anhänger jubelten ihm zu. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nahmen an der Amtseinführung teil, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Dass es keine Amtsübergabe nach demokratischen Gepflogenheiten sein würde, war schon vor dem Neujahrstag klar. Der vor zwei Monaten abgewählte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro flog vor Silvester kurzerhand in die USA.

Auch Bolsonaros Vizepräsident und Reservegeneral Hamilton Mourão weigerte sich, an der Amtseinführung Luiz Inácio Lula da Silvas teilzunehmen. Das hatte es zuletzt am Ende der Militärdiktatur 1985 gegeben, als sich der Juntapräsident João Figueiredo weigerte, dem demokratischen Nachfolger die Amtsschärpe zu übergeben.