Großbritannien Britische Inflationsrate bleibt hoch – Regierung gerät unter Druck

Die Preise im Vereinigten Königreich sind im Mai erneut um fast neun Prozent gestiegen. Anleger und Politiker reagieren geschockt. Die Anleger an den Finanzmärkten preisen weitere Zinserhöhungen ein.

Der Einkauf wird immer teurer. (Foto: Bloomberg/Getty Images) London

London Die unerwartet hohe Inflation in Großbritannien hat Politiker und Ökonomen geschockt und die Hoffnungen auf eine Zinspause der Bank of England (BoE) zunichte gemacht. Anders als von Ökonomen erwartet gingen die Verbraucherpreise im Mai nicht zurück, sondern verharrten auf dem hohen Niveau des Vormonat von 8,7 Prozent.

Die Kerninflation, die stark schwankende Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, stieg sogar von 6,8 auf 7,1 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 31 Jahren. Großbritannien verliert damit den Anschluss an den rückläufigen Trend in den USA und in der EU, wo die Inflationsraten zuletzt auf vier und sechs Prozent gesunken waren.