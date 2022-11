Großbritannien Herausforderung oder Bedrohung? China-Politik wird zum Härtetest für Premier Sunak

Der britische Premier kündigt einen „robusten Pragmatismus“ gegenüber Peking an. Die Wirtschaft reagiert verunsichert – und sucht schon einmal nach alternativen Handelspartnern.

Der britische Premierminister leitet einen Kurswechsel in der China-Politik seines Landes ein. (Foto: via REUTERS) Rishi Sunak

London Der britische Premierminister Rishi Sunak stellt in seiner ersten politischen Grundsatzrede einen „robusten Pragmatismus“ gegenüber China in Aussicht. Dem Vernehmen nach wollte Sunak beim traditionellen Jahresbankett des Lord Mayor of the City of London am Montagabend einen „Evolutionssprung“ in der britischen Außenpolitik versprechen.

„Das bedeutet, für eine stärkere Wirtschaft im Inland zu sorgen – denn sie ist die Grundlage für unsere Stärke im Ausland“, hieß es vorab im Redetext des Premiers in London, „und es bedeutet, unseren Konkurrenten die Stirn zu bieten, nicht mit großer Rhetorik, sondern mit robustem Pragmatismus.“

Die Kursbestimmung der britischen China-Politik kommt international zu einem heiklen Zeitpunkt. Die Proteste gegen den Corona-Lockdown in vielen chinesischen Städten machen eine (Wieder-)Annäherung an Peking schwierig. Zumal auch ein BBC-Journalist in Shanghai festgenommen und Berichten zufolge misshandelt worden sein soll.