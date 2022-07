Großbritannien Mordaunt ist raus: Rishi Sunak und Liz Truss ringen um Johnson-Nachfolge

Der frühere Finanzminister und die britische Außenministerin gewinnen die Vorwahlen. Am 5. September soll der Nachfolger von Boris Johnson feststehen.

Die beiden Minister aus Johnsons Kabinett wollen seine Nachfolge antreten. (Foto: dpa) Rishi Sunak und Elizabeth Truss

London Der nächste Premierminister Großbritanniens wird entweder Rishi Sunak oder Liz Truss heißen. Die beiden konservativen Politiker setzten sich in der letzten Runde der Abstimmung innerhalb der Tory-Fraktion durch und gehen jetzt in die finale Abstimmung.

Bis zum 5. September müssen nun die rund 175.000 Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl den neuen Parteichef bestimmen, der nach der parlamentarischen Sommerpause als Premierminister in 10 Downing Street die Nachfolge des zurückgetretenen Boris Johnson antreten wird. Johnson hatte am Mittwoch seinen letzten Auftritt im Unterhaus.

Der frühere Finanzminister Sunak erhielt 137 Stimmen, für die britische Außenministerin Truss stimmten 113 der insgesamt 357 Tory-Parlamentarier. Sie überholte damit knapp die noch im Rennen verbliebene Penny Mordaunt, die 105 Stimmen erhielt und lange auf Platz zwei hinter Sunak gelegen hatte.