Klimawandel Amerikas Westen verdorrt – und die Tech-Giganten finden keine Antworten

Die USA werden von einer Jahrtausenddürre heimgesucht. Doch es sind eher kleinere Firmen jenseits des Silicon Valley, die Strategien dagegen entwickeln.

Das größte künstliche Wasserreservoir der USA trocknet aus. Die Folgen sind verheerend. (Foto: AP) Schiff auf dem Trockenen

San Francisco Während das Wasser weicht, kommen geheimnisvolle Dinge zum Vorschein. Gesunkene Schiffe etwa – oder ein Fass mit dem Skelett eines Mannes. Er war vor Jahrzehnten von der Mafia in Las Vegas ermordet und in den Stausee gestoßen worden. Lake Mead ist Touristenattraktion und Lebensspender, aber jetzt ist er vor allem eines: Symptom eines Klimas, das verrücktspielt.

Seit Jahren brennt die Sonne unbarmherzig auf das Gewässer an der Grenze der US-Bundesstaaten Arizona und Nevada. Es hat lange nicht mehr geregnet in der Region, sie verdorrt. Der Wasserspiegel hinter dem mächtigen Hoover-Damm sinkt und sinkt, bisher schon um 57 Meter. Das hat es noch nie gegeben in der 80-jährigen Geschichte des größten von Menschen erschaffenen Wasserreservoirs Amerikas.

