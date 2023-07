Nachwahlen in Großbritannien Konservative verlieren zwei von drei Wahlkreisen

Die schlechte Stimmung im Königreich schlägt sich bei den Nachwahlen nieder. Aber auch die oppositionelle Labour-Partei bekommt einen Denkzettel.

Stimmabgabe in der Grafschaft North Yorkshire: Für die regierenden Konservativen sind die Nachwahlen vergleichsweise schlecht ausgefallen. (Foto: AP) Nachwahlen in Großbritannien

London Die regierenden Konservativen von Premierminister Rishi Sunak haben bei Nachwahlen in Großbritannien eine schwere Niederlage erlitten. Die Tories verloren ihre Hochburg in Somerton im Südwesten an die Liberaldemokraten und den Parlamentssitz in Selby im Nordosten Englands.

Die Überraschung des Wahlabends war, dass Sunaks Partei den früheren Wahlkreis von Ex-Premier Boris Johnson in Uxbridge nahe London halten konnte, obwohl sie dort nur eine knappe Mehrheit hatte.

„Die Ergebnisse der Nachwahlen zeigen, dass die Konservativen weiterhin in großen Schwierigkeiten stecken,“, sagte Wahlforscher John Curtice von der Strathclyde University, „hochgerechnet auf das Land haben die Konservativen in den drei Nachwahlen 21 Prozentpunkte verloren. Das entspricht etwa dem Trend in den Meinungsumfragen.“

Nach den jüngsten Umfragen hat die oppositionelle Labour-Partei sogar einen Vorsprung von 20 Prozentpunkten vor den seit 13 Jahren regierenden Tories. Die nächsten Parlamentswahlen finden vermutlich im kommenden Jahr statt.