Präsidentschaft Trump, DeSantis – oder eine Frau? Die US-Republikaner suchen ihren Kandidaten

Noch ist Donald Trump der einzige Bewerber für die Präsidentschaftswahlen 2024. Doch im Hintergrund laufen die Schattenkampagnen mehrerer Konkurrenten.

Parteistrategen warnen davor, Trump bei einer Kandidatur für die Präsidentschaftswahl abzuschreiben. (Foto: AP) Donald Trump

Washington Der Rivalität zwischen dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, im frühen US-Präsidentschaftswahlkampf verschärft sich weiter. Zwar ist Trump bislang der einzige Republikaner, der seine Kandidatur für das Rennen um das Weiße Haus im Jahr 2024 verkündet hat. „Ich bin wütender und entschlossener als je zuvor“, sagte er bei seinem Wahlkampfauftakt am Wochenende.

Doch DeSantis, dessen Kandidatur im Sommer erwartet wird, gilt zunehmend als Alternative. Trump verliert an Rückhalt, das wurde bei seinen jüngsten Auftritten deutlich. Seinen Besuch im Bundesstaat New Hampshire boykottierte der republikanische Gouverneur Chris Sununu. Trump sei nicht mehr der Mächtige, „für den er sich hält“, sagte er. Und der Verein „Ron to the Rescue“ platzierte Papp-Aufsteller von DeSantis in Sichtweite des Ex-Präsidenten.