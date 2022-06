Türkei Die nächste Invasion: Warum Erdogan keine Sanktionen fürchten muss, sollte er Syriens Kurden angreifen

Während die Welt zur Ukraine schaut, plant der türkische Staatschef eine Invasion in Syriens kurdische Autonomieregion – offenbar mit Putins Segen.

Berlin Manchmal fährt er mit dem Rad durch die Haine vor Kamischli. „Da atme ich tief ein und freue mich über die Ruhe“, sagt Hozan B. vor einigen Tagen am Telefon. Wahrscheinlich, das weiß er, sind Radtouren und Ruhe bald nicht mehr möglich. Denn der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sei von den Kurden besessen – und versuche seinem Wahlvolk „auf unsere Kosten“ zu imponieren.

Kamischli liegt in Syriens von den Kurden geprägtem Norden. Im fernen Ankara kündigte Erdogan vor einer Woche an, die gesamte Region zu besetzen – wobei er aus Gründen, über die noch zu sprechen sein wird, seine Truppen an der Stadtgrenze Kamischlis stoppen lassen will. Nach elf Jahren Syrien-Krieg plant Erdogan also eine massive Invasion, die Frieden wohl auf weitere Jahre unmöglich machen wird.

