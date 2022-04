Ukraine-Krieg Mehr Luftangriffe und Artillerie: Sieben Orte, an denen Russland durchzubrechen versucht

Mit Kreminna haben russische Truppen die erste Stadt im Zuge ihrer Ost-Offensive eingenommen. Doch Russland will mehr – und startet weitere Vorstöße.

Zwei Männer in Kampfuniform hängen die russischen Fahnen an die Eingangstür des Gebäudes der Stadtverwaltung von Kreminna auf, ein anderer hat sein Maschinengewehr umgehängt und spricht in die Kamera. Die Botschaft, die von der Luhansker Volksmiliz via Telegram verschickt wird: Die Stadt sei „vollständig“ unter Kontrolle der Einheiten der „Volksrepublik“.

Kreminna sei von allen Seiten angegriffen worden, sagt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai. Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich zurückziehen müssen und würden neue Stellungen beziehen.

Die Kleinstadt mit ursprünglich 18.000 Einwohnern liegt im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine. Also dort, wo Russland vor wenigen Tagen eine Großoffensive begonnen hat, um den gesamten Donbass einzunehmen.

Mittlerweile befinde sich auch ein Großteil von Luhansk unter russischer Kontrolle, teilte Gaidai. am Mittwochabend auf Telegram mit. Russische Einheiten würden 80 Prozent des Gebietes kontrollieren.

