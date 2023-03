Ukraine-Krieg Nachschub für die Ukraine sichern: Europa schmiedet Munitionspakt

Die Europäer sehen die Friedensbemühungen der chinesischen Führung skeptisch. Mit bis zu einer Million Artilleriegranaten wollen sie die ukrainischen Streitkräfte stärken.

Außenministerin Baerbock betonte, dass die Ukraine weiter die Unterstützung der EU braucht. (Foto: AP) Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit der slowenischen Außenministerin Tanja Fajon und dem slowenischen Verteidigungsminister Marjan Sarec

Berlin, Brüssel Was die Europäer von der „Friedensreise“ des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Moskau halten, machte schon die Themensetzung beim gemeinsamen Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel klar: Ein europäischer Munitionspakt stand auf der Agenda, der den Nachschub für die von Russland angegriffene Ukraine sichern soll. Als Friedensstifter wird Xi in der EU nicht wahrgenommen, sondern als Partner des russischen Aggressors Wladimir Putin.

Schon der Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukrainekriegs, den die chinesische Führung Ende Februar präsentiert hatte, traf in Brüssel auf Skepsis, da China die russische Invasion bis heute nicht verurteilt hat. Die EU setzt, genau wie die Nato, weiter darauf, die Ukraine mit Waffenhilfen in eine möglich gute Verhandlungsposition zu bringen. „Die Ukraine braucht weiter unsere Unterstützung, damit die Ukraine den Frieden gewinnen kann“, erläuterte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne).