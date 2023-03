Ukraine-Krieg Unabhängige UN-Untersuchung wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Das ganze Ausmaß der russischen Gräuel in der Ukraine wird immer sichtbarer. Werden sich Putin und seine Helfer jemals vor Gericht verantworten müssen?

Auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen den Kremltruppen laut dem UN-Bericht zur Last gelegt werden. (Foto: IMAGO/VXimages.com) Forensiker untersuchen Gräber in der Ukraine

Genf Der Ermittlungsbericht der Vereinten Nationen enthält schockierende Abschnitte. Es sind kurz geschilderte Grausamkeiten, die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der überfallenen Ukraine verübt haben: So sprach ein von Russen festgesetzter Mann ukrainisch. Er konnte sich der Textpassagen der russischen Nationalhymne nicht entsinnen. Die russischen Besatzer prügelten ihn deshalb.

Zwei Frauen in verschiedenen russischen Gefangenenlagern in der Region Charkiw mussten sich dem Bericht nach vor ihren Peinigern ausziehen. Sie wurden vergewaltigt. Ein Mann, dessen Vater die Russen in der Region Izium exekutiert hatten, verlangte „vollste Bestrafung“ der Täter.

Mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs legte die Untersuchungskommission für die Ukraine des UN-Menschenrechtsrates am Donnerstag in Genf ihren Report vor. Das Fazit: Die Streitkräfte des Kremls haben seit ihrem Einmarsch am 24. Februar 2022 in das Nachbarland zahlreiche Kriegsverbrechen verübt. Auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen laut den Ermittlern den Kremltruppen zur Last gelegt werden.