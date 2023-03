Kersti Kaljulaid gilt als mögliche Nachfolgerin für Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Im Interview spricht sie über die Rolle des Bündnis im Ukraine-Krieg – und Deutschlands Linie.

Die estnische Spitzenpolitikerin über Russland, die Ukraine und Deutschlands Rolle im Krieg. (Foto: imago images/Metodi Popow) Kersti Kaljulaid

Frau Kaljulaid, Sie waren von 2016 bis 2021 Staatspräsidentin von Estland. Haben Sie Angst, dass Russlands Präsident Wladimir Putin eines Tages auch Ihr Land überfällt?

Aus rationaler Sicht muss die Antwort „Nein“ lauten. Estland ist Nato-Mitglied, deshalb sollten wir in Sicherheit sein. Niemand hat jemals ein Nato-Mitgliedsland angegriffen. Aber wenn man in der gegenwärtigen Lage einige Äußerungen von russischer Seite hört, stellt sich die Frage, inwieweit man auf Rationalität zählen kann. Hinter solchen Wortmeldungen steckt die Absicht, uns in Angst zu versetzen. Wir sollten uns nicht davon einschüchtern lassen.

