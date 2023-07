USA Neue Anklagepunkte gegen Trump in Dokumentenaffäre

Im Strafprozess um illegal aufbewahrte Geheimpapiere wird Donald Trump mit neuen Vorwürfen schwer belastet. Zwei weitere Anklagen drohen wegen versuchter Wahlmanipulation.

Der ehemalige Präsident hat zahlreiche Gerichtsprozesse gegen sich am Laufen. (Foto: dpa) Donald Trump

Washington Am Wochenende wird sich Donald Trump erneut auf einer Großkundgebung umjubeln lassen, dieses Mal im US-Bundesstaat Pennsylvania. Und wie so häufig in den vergangenen Monaten dürfte er die zahlreichen Gerichtsverfahren gegen ihn mit einer „Hexenjagd“ vergleichen, die darauf abziele, ihn an einem Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern.

Seine Rechtsprobleme stehen im Mittelpunkt jeder seiner Wahlkampfreden – denn Trumps Kampagne entwickelt sich zu einem Dauerabwehrkampf gegen die Justiz.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird Trump in der Affäre um geheime Regierungsdokumente mit neuen Vorwürfen schwer belastet. Die Ermittler haben drei weitere Anklagepunkte hinzugefügt, das geht aus einer erweiterten Anklageschrift hervor, die ein Bundesgericht in Miami veröffentlichte.

Trump wird unter anderem vorgeworfen, Ermittlungen gezielt behindert zu haben, was der Ex-Präsident bestreitet. So habe Trump zwei seiner Mitarbeiter – Walt Nauta und Carlos De Oliveira – angehalten, das Filmmaterial der Überwachungskameras in Trumps Anwesen zu vernichten, heißt es in der Anklageschrift.