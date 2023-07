 Vor Nato-Gipfel: USA könnten Ukraine nach Kriegsende Schutz bieten wie Israel

Die USA sind für EU und Ukraine im Krieg unverzichtbar. Vor dem Nato-Gipfel am Dienstag geht der US-Präsident Joe Biden nun in die Offensive.

Der US-Präsident wird von der Opposition gebremst, Politiker aus der eigenen Partei verlangen dagegen mehr Unterstützung für die Ukraine. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden (links) und der Ukrainische Präsident Wolodimir Selenski beim G7-Gipfel im Mai in Hiroshima

Brüssel, Washington „So lange wie nötig“, versichert Joe Biden, werden die USA an der Seite der Ukraine stehen. Wenn er an diesem Dienstag und Mittwoch zum Nato-Gipfel nach Vilnius reist, wird er die Führungsrolle der USA in den Mittelpunkt rücken. Die europäischen Partner „schauen auf die Vereinigten Staaten und darauf, was wir entscheiden, was wir tun, wie wir vorangehen“, sagte Biden vor seinem Abflug.

Vor dem Nato-Gipfel ging der US-Präsident nun in die Offensive. Die USA sind nach seinen Angaben bereit, der Ukraine nach einem Ende des russischen Angriffskriegs ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel. Den Vorschlag bezog Biden auf die Zeit zwischen Kriegsende und einem möglichen Nato-Beitritt.