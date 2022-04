Wareneinfuhr Baerbock sichert Litauen Beistand im Handelskonflikt mit China zu

Weil Litauen Taiwan eine eigene Botschaft erlaubte, startete China einen Handelskampf gegen das EU-Land. Deutschland will Litauen dabei nicht im Stich lassen.

Die Grünen-Politikerin hat sich im Konflikt mit China hinter das baltische Land gestellt. (Foto: dpa) Außenministerin Baerbock in Litauen

Vilnius Im Handelskonflikt mit China kann Litauen auf die Unterstützung Deutschlands setzen. „Die von Peking gegen Litauen verhängten Zwangsmaßnahmen sind nicht akzeptabel und wir sind uns einig: Sie müssen aufgehoben werden“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Vilnius. „Wir als Europa stehen geschlossen hinter Euch als unseren Partner, gerade auch in der (Welthandelsorganisation) WTO.“

Zwischen Litauen und China war es in den vergangenen Monaten zu Spannungen gekommen. Peking hatte seine diplomatischen Beziehungen zu dem baltischen Staat herabgestuft, nachdem dieser Taiwan erlaubte, in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine Repräsentanz unter eigenem Namen zu eröffnen. China sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, nicht als unabhängigen Staat an und versucht es international zu isolieren.