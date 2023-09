Chip-Spezialist Chip-Entwickler Arm peilt offenbar Bewertung von über 50 Milliarden Dollar an

Der Chipentwickler Arm strebt Insidern zufolge für sein Börsen-Comeback eine Bewertung von über 50 Milliarden Dollar an. Demnach soll die Softbank-Tochter den Preis für die Aktien am 13. September festlegen.

Das Unternehmen war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert – damals in London und an der Nasdaq –, bevor es Softbank für 32 Milliarden Dollar übernahm. (Foto: Reuters) Britischer Chipentwickler Arm

Berlin Der britische Chipentwickler Arm Holdings Ltd. strebt nach Informationen aus Insiderkreisen für seinen mit Spannung erwarteten Börsengang eine Bewertung mit mehr als 50 Milliarden Dollar an.

Es würde erwartet, dass das Unternehmen, das dem japanischen Technologieinvestor Softbank gehört, den Preis für die Aktien am 13. September festsetzt und der Handel an der Technologiebörse Nasdaq einen Tag darauf beginnt, so die mit der Angelegenheit vertraute Person.

Gegründet wurde Arm vor 33 Jahren als Joint Venture von Acorn Computers, Apple und VLSI Technology. Das Unternehmen war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert – damals in London und an der Nasdaq –, bevor es Softbank für 32 Milliarden Dollar übernahm.

Beim Börsengang dürften Technologieriesen wie Apple, NVidia und AmazonAMZN.O Schlange stehen, um sich wenigstens einen kleinen Anteil an Arm zu sichern.

