Cybersicherheit Zweitgrößter Deal der Firmengeschichte: Google will Sicherheitsfirma Mandiant kaufen

Google baut das Geschäft mit der Cybersicherheit aus. Für 5,4 Milliarden Dollar will der Internetriese den Spezialisten Mandiant übernehmen.

Der Internet-Riese will das Geschäft mit der Cybersicherheit stärken. (Foto: Reuters) Google

San Francisco Der US-Technologiekonzern Google hat die Übernahme der Cybersicherheitsfirma Mandiant für 5,4 Milliarden Dollar angekündigt. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

„Cybersicherheit war nicht so wichtig wie heute“, sagte Mandiant-CEO Kevin Mandia. Mit der Stärke beider Unternehmen könnte das Thema Cybersicherheit stark vorangetrieben werden, gerade vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. „Gemeinsam werden wir Fachwissen und Intelligenz in großem Umfang bereitstellen und die Sicherheitsbranche verändern“, sagte Mandia.

Google ist die Nummer drei auf dem globalen Markt der Cloudanbieter. Der Konzern erwirtschaftete zuletzt rund 19 Milliarden Dollar. Im Gegensatz zu den Rivalen AWS von Amazon und Azure von Microsoft macht die Cloudsparte von Google jedoch seit Jahren Verluste.