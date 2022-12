PlayStation 5 kaufen So stehen die Chancen vor Weihnachten, eine PS5 zu bekommen

Die Nachfrage in Deutschland nach der Playstation 5 ist auch Ende 2022 ungebrochen, genau wie die Lieferengpässe. Was Kunden vor dem Kauf einer PS5 wissen sollten. Ein Überblick.

Beim Verkaufsstart in Japan konnten Gamer die Playstation 5 auch im Laden bekommen. (Foto: AFP) Playstation 5

Düsseldorf Der Andrang auf die Sony-Spielekonsole Playstation 5 nimmt auch zwei Jahre nach Verkaufsstart kein Ende. Der Großteil der Spielefans wartet seit November 2020 darauf, eine Konsole zu kaufen. Das ist aber auch Ende 2022 noch schwierig, da sie in vielen Onlineshops nur beschränkt oder in geringer Anzahl verfügbar ist. Ist ein neues Kontingent auf dem Markt, ist dieses meist binnen Minuten ausverkauft. Das geht so seit dem Verkaufsstart Ende November 2020. Grund dafür ist, dass während der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Computerspielen und Konsolen stark gestiegen ist. Gleichzeitig wirken sich die globalen Lieferengpässe auch auf die PS5-Situation negativ aus.

Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtszeit wird die Nachfrage vermutlich wieder steigen. Die extreme Nachfrage der Konsolen haben auch Trickbetrüger bereits früh bemerkt. Sie bieten beispielsweise nur den Verpackungskarton bei Ebay an. Daher sollten Kunden vor einem Kauf einiges beachten. Doch wie stehen die Chancen und wovor sollte man sich in Acht nehmen, um Weihnachten keine Enttäuschung zu erleben?

PS 5 kaufen 2022: Modelle, Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Wieso wollen so viele Gamer eine PS5 kaufen?

Die Playstation von Sony ist im November 2020 erstmals seit 2013 technisch komplett neu gestaltet worden. Für Fans ist das neue Modell daher ein Muss. Außerdem hat sich das Gaming verändert. Heute dreht sich alles um Cloud-Gaming, also das Streamen von Spielen aus dem Internet. Vor einigen Jahren wurden Computerspiele noch auf Silberscheiben vertrieben, mit den neuen Konsolengenerationen geht es um die Vorherrschaft beim Cloud-Gaming.

Was ist der Unterschied zur XBox von Microsoft?

Microsoft geht mit den ebenfalls Ende 2020 neu erschienenen Xbox-Modellen Series S und Series X einen anderen Weg als Sony. Sie bieten mit dem „Gamingpass“ sozusagen Netflix für Spielekonsolen an. Auch rein technisch, hinsichtlich ihrer Größe und der Betriebslautstärke unterscheiden sich beide Konsolen in einigen Details.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Kann ich aktuell eine Playstation 5 kaufen?

Immer mal wieder werden einzelne Konsolen auf den Homepages der großen Elektronik-Ketten gezeigt, diese sind allerdings binnen Minuten vergriffen. Suchen Interessenten danach, werden meistens nur PS5-Zubehör und Spiele angezeigt. In den Märkten selbst ist das Gerät in vielen Fällen gar nicht zu haben. Die Elektronikriesen Saturn und Media Markt zeigten bei der Suche nach „Playstation 5“ nun eine Vorbestellen-Aktion an, die garantiert, dass man die Konsole bis zum 31. Januar 2023 in den Händen halten kann. Seit dem Release hat sich an der Gesamtsituation also nur wenig verändert.

Damals wurden zahlreiche vorbestellte Playstation 5 nicht pünktlich oder gar nicht zum Releasetag geliefert. Viele Kunden gingen trotz Vorbestellung leer aus. Darüber hinaus waren zahlreiche Onlinehändler mit dem Andrang überfordert.

Viele Kaufinteressenten bekamen nur Fehlermeldungen zu sehen. „Da die Playstation 5 nur online erhältlich ist, überfordern die Anfragen derzeit leider unsere Server“, hieß es etwa bei der Elektronikhändlerkette Euronics in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung der Playstation 5. Selbst der weltgrößte Onlinehändler Amazon, der gleichzeitig einer der führenden Cloud-Anbieter ist, stieß an technische Grenzen und zeigte den Gamern „Fehlercode 503“ statt der begehrten Konsole.

Wann ist die Playstation 5 in Deutschland wieder verfügbar?

Media Markt und Saturn bieten die Modelle der Playstation 5 an - allerdings nur via Vorbestellung. In der Vergangenheit waren auch hier Kontingente der Spielkonsole innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Neben der hohen Nachfragen kämpft Sony mit dem Chipmangel. Der Mangel führt gerade weltweit zu Lieferengpässen. Vereinzelt finden sich zudem Angebote bei Amazon oder auf der Website von Kaufland, die gegenwärtig jedoch erst ab 700 Euro beginnen.

Wie teuer ist die Playstation 5?

Der Preis der neuen PS5 hängt vom jeweiligen Modell ab. Sony startete in dieser Konsolengeneration mit zwei Modellen.

Die Geräte unterscheiden sich aber nicht hinsichtlich der Leistung, sondern durch das Laufwerk. Das günstigere Modell – die PS5 Digital Edition – hat nämlich keins. Das bedeutet, dass Spiele auf diesem Modell nur noch über den Playstation Store digital bezogen und gespielt werden können.

Der Nachteil ist, dass Spiele, die nicht mehr benötigt werden, physisch nicht auf Drittanbieterplattformen verkauft werden können. Auch DVDs und Blu-ray-Discs lassen sich auf dieser Konsole nicht abspielen. Ein Vorteil dieser Version ist allerdings der günstigere Preis.

Ursprünglich beliefen sich die Preise der neuen PS5 belaufen auf 399 Euro (PS5 Digital Edition ohne Laufwerk) und auf 499 Euro bei der Playstation 5 mit Laufwerk. Doch Sony hat die Preise für die Konsolen aufgrund der hohen Inflationsraten im August 2022 erhöht. So lautet die neue unverbindliche Preisempfehlung von Sony.

PS5 Standard Edition : 549,99 Euro

: 549,99 Euro PS5 Digital Edition: 449,99 Euro

Wann war der Release der Playstation 5?

Die Playstation 5 ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern am 19. November 2020 erschienen. Auf dem japanischen Heimatmarkt startete der Verkauf eine Woche früher. Hier war der Releasetag der 12. November 2020.

Was sind die technischen Daten der PS 5?

Das Design der PS5 hat sich zum Vorgängermodell Playstation 4 verändert und fällt nun wesentlich moderner aus. Stand die PS4 noch als schlichter schwarzgrauer Kasten im TV-Board, lässt sich die neue PS5 durch ihr moderneres Design nur schwerlich übersehen. Die Konsole fällt wesentlich größer als ihr Vorgänger aus und wird von zwei weißen, nach oben und unten geschwungenen Platten abgeschlossen.

Auch im Inneren der neuen Spielekonsole von Sony ist gänzlich neue Hardware verbaut. Zwischen den beiden neuen PS5-Modellen gibt es leistungstechnisch aber keinerlei Unterschiede. In der PS5 ist folgende Hardware verbaut:

CPU: Achtkern Zen 2 mit 3,5 Gigahertz Taktung

GPU: 10,28 Teraflops 36 CUs (RDNA 2)

Arbeitsspeicher: 16 GB GDDR6

Festplatte: 825 GB SSD (verfügbar sind nur 667,2 GB)

Erweiterbarer Speicher: SSD-Slot

Laufwerk: 4K UHD Blu-ray-Drive

Eine der Hardware-Neuerungen der PS5 stellt die SSD-Festplatte dar. Durch die schnelle Festplatte kann die PS5 wesentlich schneller größere Datenpakete verarbeiten. Dadurch sinken im Bestfall die Ladezeiten während der Spiele. Und auch das allgemeine Betriebssystem der PS5 läuft durch die potentere Hardware flüssiger.

Wie groß ist die Playstation 5?

Die PS5 fällt merklich größer aus als die PS4 und auch als die PS4 Pro. Dies sollte durchaus berücksichtigt werden, da der entsprechende Platz am Fernseher für eine sichere Platzierung der Konsole gegeben sein muss. Die PS5 kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden, auch wenn Sony wohl den vertikalen Stand bevorzugt. Einen negativen Leistungsunterschied sollte man durchs horizontale Platzieren allerdings nicht befürchten müssen.

Die Maße der neuen PS5 fallen wie folgt aus. Dabei unterscheiden sich die beiden Modelle in der Digital Edition und der Version mit Laufwerk geringfügig:

Maße der PS5 mit Laufwerk: circa 390 x 104 x 260 mm

Maße der PS5 Digital Edition: circa 390 x 92 x 260 mm

PS5 im Leistungsvergleich zu PS4 und PS4 Pro

Die Leistungsfähigkeit eines Computers wird in Teraflops gemessen. Der Wert gibt an, wie viele mathematische Operationen ein Computer pro Sekunde erledigen kann. Je höher dieser Wert ist, desto höher ist auch die Leistungsfähigkeit eines Computers oder eben einer Konsole.

Die Standard-PS4 kommt auf eine Leistungsfähigkeit von 1,84 Teraflops, die Playstation 4 Pro hingegen bereits auf einen Wert von 4,2 Teraflops. Die neue PS5 erreicht hier satte 10,28 Teraflops – und ist somit mehr als doppelt so leistungsfähig wie die PS4 Pro und der normalen PS4 in diesem Punkt beinahe sechsfach überlegen.

Ist die PS5 leiser als PS4 und PS4 Pro?

Ja. Einigen Testberichten zufolge ist die neue Sony-Konsole im Betrieb wesentlich leiser als ihre Vorgänger. Waren PS4 und PS4 Pro unter Volllast bei anspruchsvollen Spielen durch die lauten Lüfter deutlich wahrnehmbar, soll dieses Problem mit der neuen PS5 der Vergangenheit angehören.

PS5 auf Ebay und Co. bestellen – eine gute Idee?

Nur mit Vorsicht. Aufgrund der anhaltenden hohen PS5-Nachfrage wird die neue Sony-Konsole auf Ebay und Co. weiterhin zu höheren Preisen gehandelt als die unverbindliche Preisempfehlung. Manche Spielekonsole werden für mehr als 1000 Euro angeboten. Dabei kostet sie laut Preisempfehlung des Herstellers deutlich weniger.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Betrugsberichte, so wurde beispielsweise nach Release lediglich der Karton der PS5 geliefert. Bei einigen Anzeigen wird in der Produktbeschreibung sogar darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um die Verpackung der PS5 handelt.

Dieser Hinweis ist oft allerdings bestmöglich verborgen, sodass Interessenten im Glauben an eine PS5 zuschlagen. Durch den Hinweis wollen sich derartige Anbieter rechtlich gegen Schadensersatzforderungen absichern.

Von einem Kauf der neuen Playstation 5 auf Ebay oder ähnlichen Plattformen ist daher aktuell abzuraten.

Erstveröffentlichung: 19. November 2020, 16:10 Uhr