Bergbau Bergbau- und Metallriese: Nornickel-Chef plant Volksaktie – Mega-Fusionsplan stockt

Der Chef des Bergbau- und Metallkonzern Nornickel will die Anteile am Unternehmen wieder stärker an die Belegschaft und Kleinaktionäre verteilen.

Der Unternehmer gehört zu den reichsten Russen und wurde vom Westen stark sanktioniert. (Foto: Reuters) Wladimir Potanin Moskau Ein Vierteljahrhundert nach der umstrittenen Privatisierung des russischen Bergbau- und Metallriesen Norilsk Nickel (Nornickel) zeigt sich der Hauptaktionär Wladimir Potanin reumütig. Der Oligarch, der sich angesichts westlicher Sanktionen bisher vergebens um eine Mega-Fusion seines Konzerns mit dem russischen Aluminiumproduzenten Rusal bemüht, kündigte am Samstag an, der Anteil der Belegschaft und weiterer Kleinaktionäre solle erhöht werden. „Als Norilsk Nickel privatisiert wurde, gehörten rund 25 Prozent der Aktien den Mitarbeitern", sagte Potanin dem russischen Sender RBC TV. „Ich möchte diese historische Gerechtigkeit wieder herstellen und sicherstellen, dass 25 Prozent der Nornickel-Aktien den Menschen zurückgegeben werden, einschließlich der Mitarbeiter." Während in der russischen Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren der Staat in finanzielle Schwierigkeiten geriet und große Teile der Bevölkerung verarmten, legten Männer wie Potanin mit der Übernahme staatlicher Großkonzerne die Grundlage für ihr Vermögen. Dabei kauften mehrere spätere Oligarchen auch günstig Belegschaftsaktien auf. Potanin, der zu den reichsten Russen zählt, hält über seine Holding Interros rund 36 Prozent der Nornickel-Anteile. Er ist zudem Vorstandschef des weltgrößten Produzenten von Palladium und raffiniertem Nickel, der 72.000 Menschen beschäftigt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte Großbritannien Potanin als Vertrauten von Präsident Wladimir Putin auf seine Sanktionsliste gesetzt.

Auch wenn gegen Nornickel selbst bisher keine westlichen Sanktionen verhängt wurden, wird das Geschäft im Westen Potanin zufolge schwieriger. „Einige unserer Partner versuchen, die Konditionen bestehender Verträge zu ihren Gunsten zu verändern", sagte er dem TV-Sender. „Sie versuchen, das Einkaufsvolumen für die Zukunft zu verringern. Sie verhängen eine Art Selbst-Sanktionen, indem sie so weit wie möglich auf russische Güter verzichten." Der russische Bergbau- und Metallkonzern gehörte vor fast 25 zu knapp einem Viertel der Belegschaft und Kleinaktionären. (Foto: Reuters) Nornickel Potanin erklärte, er wolle die Abhängigkeit seines Konzerns von westlichen Märkten verringern und sich stärker Asien zuwenden. Von Januar bis Juli habe Nornickel 50 Prozent seines Geschäfts mit Partnern in Europa und 20 Prozent in den USA gemacht. Insider: Für Fusion müsste Potanin Aktien abgeben Potanin hatte im Juli einen 60 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss von Nornickel und Rusal ins Spiel gebracht, um die Konzerne für mögliche Sanktionen zu wappnen. Rusal, weltweit der größte Aluminiumproduzent außerhalb Chinas, hält bereits 26 Prozent an Nornickel. In der Vergangenheit waren Potanin und Rusal unter anderem über die Höhe der Gewinnausschüttungen von Nornickel aneinandergeraten. Dieser Streit wurde mit einem Abkommen beigelegt, das Ende dieses Jahres ausläuft. Zu seinem Fusionsvorschlag sagte Potanin nun: „Ich denke, die Idee ist noch immer interessant, noch immer lebendig, aber wir müssen es auf später verschieben, wenn unsere Kollegen zu Gesprächen darüber bereit sind." In Branchenkreisen gilt Potanin selbst als Hindernis für einen Zusammenschluss. „Selbst wenn die Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, wird es de facto eine internationale Finanzblockade gegen beide geben - wegen der britischen Sanktionen gegen Potanin", hatte ein Insider im Juli zu Reuters gesagt. „Solange er nicht in den sauren Apfel beißt, als Vorstandschef zurücktritt und sein Aktienpaket auf einen Minderheitsanteil reduziert, ist kein Deal möglich." Mehr: Umfrage: Jedes fünfte Metall-Unternehmen wirtschaftlich gefährdet