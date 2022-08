Logistik Deutsche Post erleidet unerwartet starken Einbruch im Onlinehandel

Der Bonner Dax-Konzern übertrifft dennoch die Erwartungen der Analysten, weil das Frachtgeschäft weiterhin überraschend stark wächst.

Die Schwäche im Onlinehandel bereitet der Paketsparte Sorgen. (Foto: Reuters) Deutsche Post

Düsseldorf Der starke Einbruch im deutschen Onlinehandel dämpft das Wachstum von Deutscher Post DHL. Der europäische Marktführer im Paketgeschäft verlor hierzulande im zweiten Quartal 10,7 Prozent an Umsatz zum Vorjahr, was in der Kernsparte „Post und Paket Deutschland“ das Betriebsergebnis um fast ein Viertel auf 242 Millionen Euro zurückgehen ließ.

Auch das seit Jahren wachsende Expressgeschäft, mit dem DHL weltweit zeitkritische Sendungen im Übernachtgeschäft zustellt, zeigte erstmals Wachstumsschwächen. Zwar stieg der Umsatz weiter, unterm Strich sank aber das Betriebsergebnis um 6,5 Prozent. Konzernchef Frank Appel erklärte: „Belastend wirkten sich die temporären Lockdowns in China aus.“

Der Gesamtkonzern übertraf dennoch die Erwartungen der Analysten. So schaffte Deutsche Post DHL zwischen April und Juni einen Gewinn pro Aktie von 1,20 Euro, nach 1,05 Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Analysten hatten lediglich mit knapp einem Euro gerechnet.